Sofía y Alejandro Albalá se reconcilian en ‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’

Telecinco y Cuatro siguen explotando la historia de amor entre Sofía Suescun y Alejandro Albalá. Desde hace unos meses podemos seguir día tras día su relación, desde que la modelo entrase en ‘Supervivientes 2018’. Esta semana pasada supimos en ‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’, que la pareja había decidido romper definitivamente su relación de amor.

Pero como siempre se dijo que “donde hubo fuego…”. Pues efectivamente la pareja parece que, tras un encuentro en “La Casa de los tronistas” ha decidido darse una nueva oportunidad para seguir adelante con su relación. Según hemos podido ver esta misma tarde en ‘MYHYV’, Sofía y Alejandro han estado charlando en la casa y luego han disfrutado de una hora sin cámaras en el “nido del amor”.

No sabemos que ha podido pasar exactamente en esa hora, pero lo que si sabemos es que después, con cámaras presentes , la pareja se ha fundido en un romántico beso para certificar su nueva relación. En plató, Sofía no ha querido dar muchos detalles del asunto, pero si que ha confirmado a Emma que “ahora mismo están bien” y no sabe a donde les llevará esta nueva situación.

Lo cierto es que la pareja está sacando mucho partido a su turbulenta relación y no sabemos cuanto les durará el amor. De lo que si estamos seguros es que nos enteraremos por algún programa de Cuatro o Telecinco.