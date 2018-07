La confesión de Rubén que deja a cuadros a su cita de ‘First Dates’

Final de semana en el restaurante del amor de Carlos Sobera y su equipo. Esta noche hemos visto diferentes parejas que han ido a buscar otra oportunidad en el amor a ‘First Dates’. Por un lado hemos visto a Luz y Sara, dos andaluzas que buscaban a una persona con la que pasar mucho tiempo. Sara se ha llegado de manera triunfal asegurando que es capaz de “leer el alma de las personas nada más verlas”.

A su cita en ‘First Dates’ ha sabido leerla, incluso han tenido muchas cosas en común, pero el punto de inflexión ha llegado cuando Sara ha confesado a Luz que le gustaría casarse. Pero Luz no cree en las bodas y entonces la cita se ido enfriando entre ambas invitadas. Al final se dieron un no mutuo, el problema del matrimonio era un punto insalvable para Sara y Luz.

En otra mesa del restaurante, Rubén y Jorge se encontraban. Y se han gustado, han hablado y han congeniado. Entre risas y cerveza, Jorge confesaba que su vida amorosa ha sido un desastre y Rubén le seguía. Han intimado, mucho, hasta el punto que Rubén ha decidido contar algo que no le gusta en la cama. “Odio que me despierten” comenzaba Rubén, “odio que me despierten, sobre todo para echar un polvo” remataba la faena. Jorge no podía aguantar la risa mientras Rubén seguía, “primero dormimos y después lo hacemos” terminaba.

Las anécdotas y el buen rollo ha marcado su cita, y en su decisión final se han dado un gran si, que ha acabado con beso incluido.