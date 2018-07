‘MYHYV’: Las pretendientas de Jaime, cansadas de su tronista

El trono de Jaime no está funcionando como debería, o eso es lo que piensa el gaditano en ‘MYHYV’. Al parecer, sus pretendientas están cansadas de él y de sus frases. Es más, una de sus pretendientas le ha soltado la bomba “Siempre decir las mismas frases, aburre”. Jaime se ha quedado muy sorprendido por cómo se han puesto todas con él.

“A mí no me vale que tú hagas algo y después estés superarrepentido”, le habría dicho otra de sus pretendientas. Jaime quiere quedar bien con todas y es por eso por lo que, a veces, choca con todas ellas. Están cansadas de que Jaime primero actúe y luego pida perdón. Quieren que sea más consecuente con sus actos.

No obstante, el tronista no se quedará con los brazos cruzados ya que para él está siendo el mismo. No puede cambiar su forma de ser. Los reproches harán que se coja un buen mosqueo e incluso puede que abandone el plató de ‘MYHYV’. ¿Qué pasará en el programa de hoy en ‘MYHYV’? Lo veremos en unos minutos.

No te pierdas un nuevo programa de ‘MYHYV’ en el canal Cuatro a las 12:30 horas. El programa de hoy dará de que hablar, así que no cambies de canal.