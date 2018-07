Marta, la primera clasificada en la final de ‘Masterchef 6’

La primera prueba de la noche no era nada fácil. Los cuatro finalistas de ‘Masterchef 6’ tenía que elaborar dos platos al mismo tiempo, y no platos fáciles, no, sino platos muy complicados y con mucha técnica elaborados por Oriol Castro. Los chicos tenían que seguir al chef y no preguntar, Oriol solo repetía la elaboración una vez.

En un principio, todos, menos Oxana, iban bien encaminados con la elaboración, pero poco a poco se han ido perdiendo y quitando pasos, todos menos Marta que ha podido seguir al pie del cañón a Oriol, paso por paso, incluso cuando ha tenido algún que otro contratiempo. Marta ha mejorado muchísimo en los últimos programas y la hemos visto cocinar de forma mucho más ordenada, lo que la ha llevado a ser la primera elegida para la gran final de ‘Masterchef 6’.

Marta ha conseguido preparar dos platos espectaculares, incluso la aceituna tenía una textura muy similar a la del propio Oriol. Todos los chefs la han felicitado, ¡Incluso Samantha le ha dicho que está buenísimo! No ha sido una prueba fácil, pero ella ha estado siempre con las orejas bien abiertas y los ojos para seguir, paso a paso, al chef que cocinaba para ellos en el programa de ‘Masterchef 6’. ¿A quién se enfrentará? Lo sabremos en unos minutos.