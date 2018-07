Daniel, Lizzet y sus problemas con la limpieza en ‘First Dates’

Ser una persona limpia es algo básico, pero parece que hay algunos que lo llevan al extremo, como es el caso de Daniel y Lizzet, que han acudido a ‘First Dates’ para encontrar una pareja perfecta, que no es fácil si tenemos en cuenta sus manías. Ambos tiene obsesión por la limpieza y no pueden evitarlo. Es por eso por lo que les cuesta encontrar una pareja afín a ellos.

Pero parece que el programa de ‘First Dates’ se ha encargado de juntar a estas dos personas tan maniaticas de la limpieza. Lizzet, por una parte, ha comentado que una persona que tiene los pies limpios está aseado en todo su cuerpo. Además, también ha confesado que es un poco fetichista de los pies. Le vuelven loca.

Daniel, por otra parte, ha contado que ha sido detective privado y que ha recibido unos disparos mientras trabajaba. También ha dicho que cuando te disparan no se siente nada. Se empieza a sentir cuando ves la sangre. Ha confesado que no tiene problemas para ligar, pero que no consigue encontrar a una mujer con sus mismos gustos.

Parece que Daniel y Lizzet se han llevado muy bien y que ambos comparten esta fijación por la limpieza. ¿Habrá unido ‘First Dates’ una pareja para toda la vida?