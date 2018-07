Violeta puntúa a Pedro con un 9,9 en ‘MYHYV’

Tras la cita con David, Violeta llegó al programa un poco triste ya que había pasado una mala tarde en ‘MYHYV‘, pero esperaba alegrarse con la cita que le esperaba con Pedro. Y así fue. Tras unas horas con Pedro a Violeta se le cambió la cara, ¡Estaba pletórica! La pareja salió de la habitación sin poder disimular las caras de satisfacción. Ella con la camiseta de él y él sin camiseta.

“¿Te has enamorado ya?”, le ha preguntado la tronista. La respuesta de Pedro ha sido la siguiente “Es el proceso” y le ha pedido que le puntuara en la cita. Para sorpresa de Pedro, la nota ha sido muy alta y es que Violeta le ha dado un 9,9, casi una matrícula de honor. ¡La nota más alta hasta el momento en ‘MYHYV’!

Después de estos momentos, la pareja tuvo una cita romántica, Violeta invitó a Pedro a cenar para compartir un tiempo juntos y para conocerse un poco más. La pareja cenó tomate con orégano, ensalada y tostas de jamón. “Esto es lo que comería en mi día a día”, ha declarado Violeta.

Al ver estas imágenes, David se ha quedado impresionado. “Me producen asco estas escenas, así me va a costar enamorarme de Violeta”. Parece que el pretendiente más veterano no está de acuerdo con los actos de Violeta, pero es lo que le toca aguantar, como siempre.