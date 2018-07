Risto y Xavi, la pelea que nunca acaba en ‘Factor X’

Tras la actuación de WCaps, Risto tenía mucho que decir en ‘Factor X’, y no solo a las chicas, también a uno de sus compañeros de mesa, Xavi. El publicista les dijo a las chicas de WCaps que estaban bien para una semifinal, pero no para una final y que ahí debería estar Poupie. Claro está que todo el mundo no opina igual y el coach de WCaps, Xavi, tuvo que intervenir.

Risto Mejide comentó que alguien de la mesa, refiriéndose a Xavi, no había valorado el talento y no había dejado que el público eligiese a la candidata perfecta para la final. Risto puso su voto a disposición del público al votar a Poupie para que fuese expulsada, y esperaba que Xavi hiciera lo mismo con sus candidatas, pero no fue así. Él apoyó a WCaps e hizo que Poupie tuviese que abandonar el concurso.

Y parece que ayer este era el cuento de nunca acabar. Risto lanzaba insinuaciones y Xavi, como no, se sentía ofendido en ‘Factor X‘. Las chicas de WCaps también se sintieron mal por la situación y lo expresaron en su segunda actuación. No les molestaba la valoración de Risto, sino que se tirasen 20 minutos hablando de lo mismo con ellas delante.

La cosa no se solucionó y es que, según creemos, es una espinita que Risto Mejide tendrá clavada para siempre tras el programa de ‘Factor X‘.