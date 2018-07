David, desilusionado con su tronista Violeta en ‘MYHYV’

David es el único de los pretendientes de Violeta que lleva con ella desde el principio en ‘MYHYV‘. A David le encanta su tronista, pero parece que últimamente está muy desilusionado y que no sabe a dónde va a ir todo esto. Violeta apenas muestra interés por él y eso lo está desilusionando por completo. Ya no sabe si seguir o no seguir en el programa.

Pero parece que la cita sin cámaras con Pedro ha sido ya lo último para David. Violeta segura que está muy bien con Pedro y que le encanta estar con él. David le ha dicho a Violeta que ‘cómo se va a enamorar de una mujer así‘ y ella se ha quedado con la cara a cuadros. Además, el pretendiente también le ha dicho a Pedro que tenga cuidado ya que, cuando se canse, le dará la patada como a todos.

En definitiva, que parece que David va a abandonar la lucha por la conquista de Violeta. ¿Se lo permitirá ella? Ya sabemos que siente mucha atracción por David, aunque parece que solo es eso. Lo veremos a las 12:30 horas en el canal Cuatro. No te pierdas la emocionante despedida de semana de ‘MYHYV’.