Violeta vuelve a estar ilusionada en ‘MYHYV’

Violeta lleva unas semanas distante y desilusionada en su trono de ‘MYHYV‘. Le quedan pocos chicos y se les ha ido aquellos que más le importaban, como es el caso de Julen. Pero, para sorpresa de todos, Violeta vuelve a estar ilusionada ya que tiene un nuevo pretendiente que le vuelve loca, aunque aún no lo conoce en persona.

El chico en cuestión, que aún no ha llegado al plató de ‘MYHYV’, se llama Saúl y, como dice Violeta, es un yogurín. Saúl es amigo de Albert, el ex tronista que se dedica a la pértiga. Emma le comunicó en el programa pasado que Saúl había aceptado la invitación de Violeta y que iba a ir a pretenderla, solo que no había llegado.

Aún así, Saúl le ha mandado un vídeo a Violeta para que la espera se le haga más amena. En el vídeo le ha dicho lo siguiente: “Dentro de muy poquito estaré ahí como pretendiente. Ya sabías que quería entrar hace mucho pero por el tema del deporte y de los estudios no ha podido ser. Pero ya he terminado todo, estaré ahí en nada”.

Los chicos de Violeta en ‘MYHYV‘ no están nada contentos con esta nueva incorporación ya que todos piensan que el trono de Violeta se está alargando demasiado. ¿Será Saúl al final el que se vaya con ella?