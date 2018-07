El Ole cambia de nombre, pero no de actitud en ‘Pesadilla en la cocina’

Tras una buena remodelación y un cambio de nombre, el restaurante ahora llamado Maltea está listo para su reapertura. ¿Será como Josu y Chicote han planeado en su charla en ‘Pesadilla en la cocina‘? Josu quiere triunfar y hacer que su negocio salga a flote, pero no es tan fácil hacerlo si se tiene una actitud negativa.

El primer servicio tras la reapertura del restaurante no empezó demasiado bien. Josu no solo no cantaba las comandas, sino que repetía una y otra vez el mismo plato, por lo que los cocineros, al final, se volvían locos. Tampoco ayudaba en la cocina ni en las mesas. Él solo ha sabido gritar durante todo el programa, y esto no le gusta nada a Chicote.

Tras apenas cinco minutos de servicio, la cosa empezó a ir mal. Los clientes volvían a devolver los platos y Alberto Chicote se tuvo que poner manos a la obra. Sacó a Josu de la cocina y empezó a dirigirla él mismo para enseñarle al dueño del restaurante Maltea cómo debía hacerlo. Bajo las órdenes de Alberto Chicote todo fluía. Nada iba mal y, al final, pudieron terminar el servicio con un gran éxito. ¡Los clientes estaban muy contentos!

Chicote habló de nuevo seriamente con Josu y le dijo que tenía que cambiar la actitud si quería que el negocio funcionara. Tras esto, Alberto Chicote le ha deseado mucha suerte y se ha marchado con el equipo de ‘Pesadilla en la cocina’ a su nuevo destino.