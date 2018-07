Sofía y Alejandro se funden en un abrazo tras romper en ‘MYHYV’

Alejandro Albalá y Sofía han pasado unos meses muy duros con la participación de Sofía Suescun en ‘Supervivientes 2018‘. Celos, traiciones y mentiras han sido la tónica general entre la pareja. Tras el programa de ‘Supervivientes’, los chicos han intentado arreglar sus problemas en ‘MYHYV‘, pero parece que no llegan a buen término. Sofía y Alejandro no pueden estar juntos.

Tras una conversación muy intensa en la sala VIP, Alejandro ha decidido volver al plató de ‘MYHYV‘, donde Sofía es consejera, para hablar con ella y decirle que no quiere acabar mal. El joven le ha perdido perdón a la de Navarra y se ha excusado en que solo tiene 24 años y que, al fin y al cabo, es un niñato que no sabe lo que dice.

Estas palabras han emocionado a Sofía Suescun y es que la ganadora de ‘Supervivientes’, a pesar de todo, le tiene un cariño enorme a Alejandro y no quiere perderlo. No obstante, él ha dicho que necesita un tiempo alejado para curar sus heridas y poder seguir adelante. Sofía se ha quedado sin palabras en medio del plató y solo sabía arrojar lágrimas y abrazar al que ya es, oficialmente, su ex pareja.

¿Qué sorpresa nos tendrá ahora preparada Sofía? Ya sabemos que está manteniendo conversaciones ‘íntimas’ con seis chicos diferentes. ¿Algún candidato para ser su nueva pareja? Pronto conoceremos más detalles.