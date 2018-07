Toñi, el inglés y el mundo rural en ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet edition’

Parece que la cosa ha empezado bien en casa de Julio Iglesias Junior. Julio ha servido a sus invitados de ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet edition‘ una estupenda piña colada que a todos les ha encantado, menos a Toñi Salazar ya que, según decía, estaba demasiado dulce. Pero la cosa no ha acabado ahí y no es la única queja que ha puesto Toñi en el aperitivo.

Julio ha realizado una cena con temática USA, y es por eso por lo que los chicos han dicho algunas palabras en inglés. Y ya sabemos todos que esto a Toñi no le hace ninguna gracia ya que ella no los entiende. A la más mínima ha saltado y dicho que como sigan hablando en inglés, ella se iba de ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet edition’. Desde ese momento no se ha escuchado ninguna palabra inglesa en casa de Julio, hasta llegar a la mesa.

Parece que Toñi ha venido a dar guerra esta noche a casa de Julio después de la valoración que le hicieron en su casa tras la cena de ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet edition’. ¿Tan dolida está? La cosa es que Toñi no se calla nada, ¿Lo hará hoy?