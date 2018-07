Violeta olvida la cita sin cámaras con David en ‘MYHYV’

Parece que la relación entre Violeta y David en ‘MYHYV‘ se tambalea y los colaboradores del programa, además del resto de pretendientes, se cuestionan el tipo de relación que tienen estos dos. ¿Es que ya no dan para más? David lleva muchísimo tiempo pretendiendo a Violeta y, aún así, parece que no termina de cuajar la cosa.

Nagore piensa que la cita sin cámaras que tuvieron Violeta y David en ‘MYHYV’ hace un tiempo fue una de las más determinantes, pero no precisamente para bien. No obstante, parece que David no opina lo mismo ya que estuvo hablando con algunos de sus compañeros de lo bien que había estado la cita sin cámaras y que, además, hubo confeti. Añadió que él lo había hecho muy bien, o eso es lo que pensaba hasta que le ha visto la cara a Violeta.

Todos le han preguntado que qué tal la conexión en la cama con David y, aunque a ella no le guste hablar de estas cosas en público, ha admitido que no se acuerda demasiado bien entre risas. ¿Quiere eso decir que David no estuvo a la altura de lo que ella esperaba? Es muy posible. Debido a estas palabras, David se ha mosqueado con su tronista, pero la chica ha intentado evitar el tema en la medida de lo posible. Ha sido él quien ha seguido con hablando de esa cita sin cámaras en ‘MYHYV’.

¿Qué pasará entre estos dos en los próximos programas? ¿Significa esto que David tiene un pie más fuera que dentro?