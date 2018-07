Marina confiesa que le gusta más Jaime que sus pretendientes en ‘MYHYV’

Si pensábamos que Violeta daba guerra en ‘MYHYV‘ es porque aún no conocíamos a Marina como tronista. Ha venido para poner el programa patas arriba y lo está consiguiendo ya que ha comenzado la semana cargadita de confesiones. Marina es un aire fresco para el programa, que estaba demasiado cargado, pero a veces pensamos que es demasiado fresco.

En el programa de hoy, se le ha preguntado a Marina si le gustaban todos sus chicos, ya que parece que la joven le presta más atención a unos que a otros. ¿Cuál ha sido su respuesta? Que no. Parece que a la cordobesa no le atraen todos sus pretendientes. Y no es que tenga favoritos, no, sino que, directamente, no le gustan algunos de los chicos que tiene sentados.

Pero no es eso solo lo que ha impresionado a sus pretendientes. Marina también ha confesado que, por prototipo, el que más le atrae es Jaime, que es su compañero de trono con el que convive día tras día. Como es lógico, esto no les ha gustado nada a los chicos que tiene sentado. Ella se ha excusado en que Jaime es más moreno y tiene barbita, y eso es lo que le gusta a ella.

¿Cómo acabará todo este lío en ‘MYHYV’ que ha provocado Marina? ¿Seguirán sus pretendientes después de todo lo que ha dicho? Lo veremos en el próximo programa. ¡No te lo pierdas!