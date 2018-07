Rafa y Laura, una cita con 9.000 espectadores en ‘First Dates’

Laura venía a ‘First Dates’ para buscar a un hombre con el que compartir experiencias y momentos muy especiales. Pero parece que lo que se le vino un auténtico marrón. Para empezar, a Laura de 39 años no le pareció que la cita empezase bien, sino todo lo contrario. Empezó mal, y acabó peor. Laura echó en cara al programa que ella hubiese llegado antes. “Normalmente es el chico el que tiene que esperar a la chica, ¿No?”.

Pero ahí no acabaron sus quejas. En cuanto vio llegar a Rafa dijo que no le gustaba de nada de nada. Además, también la vimos decir, “¿Encima es rubio?”, por lo que suponemos que Rafa no era su prototipo de hombre ideal. Pero la noche podía cambiar y la cita podría ir de perlas, aunque no fue así.

En cuanto se sentaron en la mesa, Laura le confesó que no había dormido nada la noche anterior a la cita. Rafa le preguntó si fue por los nervios, pero esta le contestó que no, que se lió y por eso no durmió nada de nada: “Me fui de fiesta y luego ya no dormí nada”. Obviamente, esto a Rafa no le pareció nada razonable ya que cree que la primera cita es muy importante.

Pues bien, cuando parecía que la cosa no se podía salvar, ocurrió algo que empeoró aún más la cita. Laura le estaba contando a Rafa que no quería relaciones con personas con hijos ya que quería formar su propia familia. Mientras ocurría esto, a Rafa le sonó el móvil, lo cogió y se puso a responder mensajes delante de ella. ¡La dejó con la palabra en la boca, literalmente!

“Durante la cita he tenido que atender a mis seguidores porque estaban todos pendientes de mí, sabiendo que estaba aquí”, ha explicado Rafa, que tiene 9.000 seguidores en Instagram. “Que esté en la primera cita atendiendo a la gente no me parece correcto porque eso lo puedes hacer después. Eso está feo. Yo también lo hice porque primero lo hizo él”. Vamos, que la cosa no había por donde cogerla.

Finalmente, ninguno de los dos quiso tener una segunda cita, y no es para menos, ¡La primera cita en ‘First Dates’ fue espantosa!