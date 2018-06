‘Sálvame Deluxe’: ¿Está Sofía Suescun embarazada?

Alejandro Albalá podría tener una gran preocupación encima y es que, según ha informado Rafa Mora en ‘Sálvame Deluxe‘, Sofía podría estar embarazada. Parece que esto es lo que descubrió cuando le cogió el móvil a Sofía Suescun en una de las noches que pasó con ella. Es por eso por lo que podría estar muy enfadado y, a la vez, muy preocupado. Pero, ¿Qué ha dicho Sofía?

Sofía ha explicado que no es imposible ya que ella, actualmente, no tiene la regla. Pero, ¿Por qué está ella tan tranquila? Al parecer, cuando estuvo en la isla de ‘Supervivientes 2018’ se le retiró la regla por falta de nutrientes. Fue entonces cuando dejó de tomar los anticonceptivos ya que, además, no tendrían que hacerle falta en ese tiempo.

La cuestión es que a día de hoy, la regla de Sofía sigue sin aparecer, y hasta que todo no vuelva a la normalidad no puede tomar anticonceptivos femeninos. ¿Por qué está preocupado entonces Alejandro Albalá? Pues porque, según hemos visto en ‘Sálvame Deluxe’, él y Sofía han mantenido relaciones sexuales sin protección y podría haberse quedado embarazada.

Jorge Javier ha insistido en que no podía ser cierto ya que no habrían cobrado la exclusiva del embarazo, pero Sofía ha confesado que lleva unos días rara y que no sabe muy bien cómo se siente. ¿Tenemos embarazo a la vista? Seguro que a Alejandro Albalá y a la madre de Sofía no les hace ningún tipo de gracia.