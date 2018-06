José se vuelve a Tenerife y deja a la Rebe sola en los ‘Gipsy Kings’

La noticia del embarazo se le ha venido encima a José, que se ha incorporado recientemente a los ‘Gipsy Kings‘. El joven solo quería estar con la Rebe, no ser padre. Pero estas cosas pasas y una vez que estás casado puede que tu mujer se quede embarazada. Aún así, el José dice que no está preparado para ser padre todavía.

Es por eso por lo que ha decidido irse a Tenerife con sus padres y su hermano. José quiere estar tranquilo y pensar durante unos días, o eso es lo que le ha dicho a la Rebe, que echa de menos a su familia. La Rebe le ha dicho que vale, pero que solo un par de días y que lo quería de vuelta pronto. Pero las cosas no serán así y vendrán momentos de soledad para la mayor de los Jiménez.

Pero no es todo. José se ha perdido la primera ecografía de su bebé y esto es algo que la Rebe no le va a perdonar nunca. Ella quería que el padre de su hijo estuviese con ella en ese momento tan importante, pero él ya había cogido un avión rumbo a Tenerife. Hay que añadir que ni a Dani ni a Marisol les sentó demasiado bien la noticia ya que él no se atrevió a decirlo. Fue la Rebe la que tuvo que comunicarlo a sus padres.

Tanto Dani como Marisol entienden que él quiera estar con su familia, pero lo que no entienden es por qué no ha dicho que se iba unos días. Eso no es ser sincero, ha dicho Dani. ¿Pensarán que quiere abandonar a la Rebe con el niño? Porque al final esos dos días se han convertido en tres meses.

En una de las llamadas que le hizo la Rebe, José admitió que lo que le pasaba es que no quería vivir con sus padres. Que él quería tener intimidad con ella, su mujer, y no estar todo el día con el suegro. Dani, aunque lo ha escuchado a escondidas, lo entiende. Él también ha estado en esa situación y no puede reprocharle nada.

¿Significa esto que la Rebe se nos mudará en los ‘Gipsy Kings’? Lo veremos en los próximos episodios del especial ‘El embarazo de la Rebe’.