MYHYV: ¿Desvelará hoy Alejandro Albalá la confidencia sobre Sofía?

El verano en ‘Mujeres y hombres y viceversa’ (MYHYV) parece que se plantea muy movido viendo los últimos programas. El espacio de Cuatro parece que ha dado en el clavo con la inclusión de algunos colaboradores que están en auge en estos momentos en televisión. Es el caso de Sofía Suescun y Alejandro Albalá.

La pareja lleva siendo noticia desde marzo, cuando comenzaba ‘Supervivientes 2018’, y durante el programa han protagonizado alguno de los mejores momentos del reality. Ahora son colaboradores habituales de ‘MYHYV’ y saben como captar la atención del espectador. Si los tronistas no tienen mucho que contar, aquí están Alejandro y Sofía para dar el morbo necesario al programa de sobremesa de Cuatro.

Durante el programa de ayer, Alejandro Albalá estuvo muy serio y callado. Incluso fue invitado a la fiesta que los tronistas iban a dar en la casa para sus pretendientas, pero este dijo que no asistiría. Sofía si aceptó ir, pero antes ya habían tenido sus más y sus menos en plató. El caso es que a la fiesta parece que Emma confirmaba la asistencia de un tercer invitado ligado desde hace tiempo al programa. Se trata de Noel, ese tronista que, con su aire canario, se llevaba a todas sus pretendientas y a las de los vecinos.

En esta conversación, Albalá ha acabado estallando y casi amenazando a Sofía con contar alguna confidencia que los relaciona. “Sabes lo que pasa que existen los móviles y a ti se te va la mano, a mí también me llegan confidencias” le espetaba Albalá. Pero la de Navarra no se dejó intimidar, “no me eches ahora cosas en cara” le recriminó.

Pero Albalá parece tener una bomba preparada para hacerla estallar en cualquier momento en ‘MYHYV’. ¿Será hoy el día en el que salte? Habrá que estar atentos porque la fiesta en la piscina puede traer cola y hacer que Albalá cuente una confidencia sobre su, todavía, ex pareja. Lo veremos en unos minutos, a partir de las 12:45 en Cuatro.