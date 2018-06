Sofía y Alejandro Albalá vuelven a ‘MYHYV’ para aclarar la situación actual

Sofía y Alejandro Albalá han vuelto a ‘MYHYV’ tras el polígrafo que realizó Alejandro Albalá la pasada semana en ‘Sálvame Deluxe‘. La pareja quería aclarar algunos puntos de lo que se dijo, aunque lo único que han hecho ha sido discutir y cortar definitivamente delante de las cámaras del programa de Cuatro.

Sofía ha declarado que está muy dolida con todo lo sucedido. Ella dice que quiere a Alejandro, pero que le duele escuchar que ahora dice que no está enamorado de ella, cuando el sábado en el ‘Deluxe’ decía todo lo contrario, que sí estaba enamorado. “Si no estabas enamorado, ¿Para qué has ido al Deluxe? ¿Para llenarte los bolsillos o para demostrar que no has sido infiel?”, habría dicho la ganadora de ‘Supervivientes’. “Para las dos cosas”, respondió Alejandro.

Lo que realmente le ha molestado a Sofía es la chulería con la que le ha hablado en ‘MYHYV’ Albalá. “En privado no es así”. Tras toda la pelea, Sofía ha llegado a la conclusión de que es mejor que se den un tiempo. Alejandro le ha dicho que eso es lo que lleva un tiempo diciendo. Sofía añade lo siguiente: “Porque soy muy obsesiva, le echo cosas en cara y no soy quien para echarle cosas en cara cuando sé que soy la primera que lo he hecho mal”.

Alejandro, por otra parte, dice que está cansado de la situación y que no quiere estar más con una chica “insegura, obsesiva y niñata”. ¿Es este el final de la pareja formada por Alejandro y Sofía? Aún no sabemos si en un futuro volveremos a verlos juntos en ‘MYHYV’, pero lo que sí sabemos es que ahora mismo las cosas están tan mal entre ellos que no se quieren ni ver. Una pena.