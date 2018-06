Los periodistas de ‘En el punto de mira’ son agredidos por el “capo” de la lotería ilegal

Anoche vimos un controvertido programa de ‘En el punto de mira’ donde se centraban en destapar la venta de lotería ilegal en nuestro país. Los reporteros, que no es la primera vez que se ven envueltos en una situación similar, se desplazaron para conocer de primera mano cómo funciona la venta ilegal de lotería.

La tensión se fue palpando durante todo el reportaje, pero el momento álgido llegó cuando los reporteros y el equipo técnico localizaron en un bar al “capo” de la venta ilegal de lotería. Cuando intentaron preguntarle sobre el asunto, el responsable salió del establecimiento y comenzó a increpar a la reportera y los cámaras de ‘En el punto de mira’, “te estoy diciendo que no me grabes dentro” y acabó con una amenaza, “cómo sigas grabando te rompo la cámara”.

La cosa no quedó en las amenazas y el hombre no dudó en agredir al cámara del programa y romper uno de los visores de cuajo. La reportera intentó calmarle en todo momento para que no llegara a mayores, pero el “capo” de la mafia de la lotería ilegal parecía que quería esconder lo que estaba haciendo.

Una vez perpetrada la agresión, el equipo decidió dirigirse hasta la comisaría más cercana para denunciar la agresión y al agresor. Una agresión que sirvió para dar por válido el reportaje de ‘En el punto de mira’ y saber que este supuesto “capo” esconde muchas cosas que no quería que se supiesen. El juez será quién dictamine sentencia.