Las redes se quejan del refrito de citas repetidas de ‘First Dates’

El restaurante del amor que presenta Carlos Sobera parece que lleva unos días mostrando citas que ya sido presentadas en el programa. En los últimos programas ‘First Dates’ ha ido apostando por citas repetidas y no estrenar nuevas citas inéditas. No sabemos si el Mundial está siendo el culpable de las repeticiones, pero lo cierto es que las redes sociales y los fans del programa no dejan pasar una a Sobera y los suyos.

Esta noche hemos podido ver la cita de Dolors y Juan Carlos. Una aficionada de Barsa y que confesaba a Juan Carlos estar “más a gusto desde que su marido murió”. Una cita que acabo con el rechazo de ambos, y más sabiendo que eran rivales en lo futbolístico. En este mismo programa hemos visto a Laura y Daniel, dos rubios que se han llevado muy bien durante toda la velada, y que se han dado una segunda oportunidad.

Por otro lado la cita de Antonio, el feriante y de Cristina, la granadina de las pulseras brillantes, se desarrolló con normalidad hasta que Antonio, admitió que lo que más le gustaba de Cristina eran “sus pulseras brillantes”. Un comentario que Cristina pasó por alto, pero que supo devolver en su negativa de segunda cita, “no quiero una segunda cita con Antonio, busco a alguien más maduro y detallista”, finalizó Cristina.

Un programa repetido de ‘First Dates’ y que las redes no han pasado por alto, y han mostrado su malestar con la elección de Cuatro para esta noche.

Por encima de que es refrito nos ponen más anuncios que de costumbre. O no, no lo sé, pero se pasan mucho. #FirstDates668 pic.twitter.com/AGHVTUrFNk — ❀ ƨƨɘႱ ❀ (@soyunamanazas) 25 de junio de 2018