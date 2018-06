MYHYV: Así es Marina, la nueva tronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’

La nueva tronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ (MYHYV) es Marina, una catalana, que ha vivido en Jaén desde pequeñita, y que ahora estudia en Córdoba la carrera de turismo. La nueva cara del programa ha llegado con mucha ilusión y con ganas de conocer a un hombre que la enamore. Marina lo tiene claro y le gustan “los hombres reales, morenos, altos, con barba y tatuajes”.

El programa ha recibido a Marina con los brazos abiertos, y es que la nueva tronista de ‘MYHYV’ ya había pasado por allí. Hace unos años fue pretendienta de Lukas y causó furor entre los tronistas del plató. En su llegada al programa, Marina se ha mostrado muy ilusionada con esta nueva etapa, y ha confesado que sus aficiones son “bailar, cantar y la fiesta”.

En su primer día en plató, Marina ya ha conocido a sus primeros pretendientes, e incluso, ya tiene a algunos favoritos. Por las escaleras de ‘MYHYV’ han bajado Camilo, Álex, Alonso, Sergio y Pablo, para conocer a la nueva tronista. Marina ha hablado con todos y ya les ha dicho que Pablo, Sergio y Alonso, son los que más le gustan.

Con Alonso, ya había algún contacto a través de redes sociales, además el pretendiente ya es conocido también del programa, ya que pasó por el trono de Violeta sin demasiada suerte. Los dos han estado hablando en el plató y han coincidido en que tienen mucho en común y que “se debían una cita. Además, la nueva tronista ya ha visitado “La casa de los tronistas” y ha tenido su primeras citas con sus pretendientes.

Pero no todo ha sido bueno en el primer día de Marina en ‘MYHYV’. Moha ha llegado también para conocer a Marina, pero este no ha dejado de tontear con Violeta. Ha sido tanto el tonteo que Moha no ha descartado tener una cita con la otra tronista, algo que no ha sentado nada bien a Marina, que a primera vista le había llamado mucho la atención el pretendiente.

Comienza el trono de Marina, una chica muy risueña que busca un chico sincero. Tendremos un verano muy entretenido con esta nueva tronista.