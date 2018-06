‘Sálvame Deluxe’: Alejandro Albalá no le ha sido infiel a Sofía Suescun

Y llegó el momento que todos estábamos esperando, la pregunta clave que hará que Sofía termine de creer o no a Alejandro sobre la posible infidelidad de la que se ha hablado en ‘Sálvame Deluxe’. Jorge Javier Vázquez le ha preguntado a Alejandro Albalá si le había sido infiel a Sofía Suescun mientras ella estaba en la isla de ‘Supervivientes’. La respuesta de Alejandro ha sido no, y el polígrafo ha determinado que decía la verdad.

Por fin, después de varias semanas, ha podido confirmar que él no ha sido infiel, que ha respetado a Sofía en todo momento y que jamás ha estado con otra persona estando con ella, cosa que, por otra parte, no puede confirmar Sofía. Alejandro ha podido respirar tranquilo de una vez por todas ya que no sabía qué hacer para que Sofía le creyese.

¿Qué pasará ahora? Todos en el plató se lo han estado preguntando. El fin de Alejandro era que Sofía le creyese para poder seguir con su relación, pero ahora, realmente, no sabemos cuál es la intención de Albalá. Según ha dicho, después de todo lo que ha ocurrido durante la noche y de todo lo que viene de atrás, no está seguro de seguir con ella o de salir de la familia, como le ha recomendado Jorge.

Por otra parte, ¿Le pedirá Maite Galdeano disculpas a Alejandro? En el directo, Maite ha confesado que sí, que le pediría perdón si el polígrafo le daba la razón a Alejandro, pero, ¿Será verdad? Ya sabemos que Maite es una mujer muy orgullosa y que no suele pedir perdón. ¿Será esta vez diferente?