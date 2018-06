‘Sálvame Deluxe’: Alejandro Albalá no perdona a Sofía por los besos con Logan

Desde que Sofía salió ganadora de la isla de ‘Supervivientes 2018’, Alejandro Albalá ha repetido en más de una ocasión que ha perdonado los besos de Sofía con Logan. Es por eso por lo que Conchita ha querido hacerle una pregunta en el polideluxe de ‘Sálvame Deluxe’. “¿Has perdonado a Sofía?”

La respuesta de Alejandro Albalá fue que sí, pero el polígrafo determinó que mentía. Alejandro Albalá no ha perdonado a Sofía por su encuentro con Logan. Alejandro decidió dar una explicación de esto y dijo que, por norma general, en su día a día, no se acuerda de lo que ha pasado dentro de la isla de ‘Supervivientes’. Pero cuando pone la televisión ve muchas noticias relacionadas y con imágenes. Es ahí cuando se pone de los nervios y lo piensa.

Es por eso por lo que el polígrafo de Conchita ha dicho que mentía. Alejandro Albalá no es capaz de ver las imágenes y no enfadarse, algo que es obvio, ya que Sofía, con solo entrar en la isla, ya se fijó en él y se olvidó de que tenía una pareja fuera, Alejandro. ¿Conseguirá perdonar alguna vez de verdad a Sofía? El joven dice que sí, pero nosotros no estamos muy seguros de ello.