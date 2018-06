María Jesús Ruiz, rompe a llorar en ‘Viva la vida’ al hablar de sus padres

La modelo y concursante de ‘Supervivientes 2018’, María Jesús Ruiz, ha asistido esta tarde al programa de Telecinco, ‘Viva la vida’, que presenta Toñi Moreno. La andaluza, ha mejorado su caché en los últimos meses tras su paso por el reality de Mediaset, y ahora acude muy a menudo a los programas del grupo e ir rentabilizando su paso por el concurso más visto de la temporada.

María Jesús ha estado hablando con la presentadora de toda su carrera y de sus proyectos de futuro, repasando algunos de sus trabajaos pasados, como por ejemplo, el de ser actriz de telenovela, con el que se estrenó en 2013 y tuvo que cambiar mucho su acento para encajar en el papel. También la hemos podido escuchar hablando sobre sus memorias en ‘Viva la vida’.

Pero lo más comentado de la entrevistas ha sido cuando María Jesús Ruiz ha hablado de la relación que mantiene con sus padres. La modelo siempre dijo que su madre no quería que fuese a ‘Supervivientes 2018’, aunque ella insistió y se marchó. Al hablar de su madre, María Jesús no ha podido contener las lágrimas, llegando a admitir que ha sido una mala hija, “he sido muy rebelde y siempre he hecho lo que me ha dado la gana”.

Pero Toñi Moreno ha querido sorprender a la modelo y dar la palabra a su madre, Juana, que ha admitido que su hija es “rebelde”, pero “muy buena niña”. María Jesús ha demostrado lo importante que es para ella su familia en ‘Viva la vida’. Una familia a la que siempre recordó en su paso por el reality de Telecinco.