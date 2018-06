Samuel consigue emocionar a Laura en ‘Factor X’

Ha sido una semana difícil para Samuel en ‘Factor X‘. El joven se ha sentido un poco solo y es por eso por lo que decidieron darle una gran sorpresa. Lo llevaron a su barrio, Vallecas, con los ojos vendados. Allí pudo disfrutar durante un rato de su familia y amigos, lo que le dio fuerza para afrontar todo lo que le venía encima.

Para empezar, Samuel escogió una letra en español, algo que no es nada habitual en él. La canción escogida ha sido la de “me rehúso”, aunque Samuel le ha dado su toque especial ya que el reggaeton no es su estilo. Lo mejor de la canción es que Samuel ha decidido empezar su actuación al lado de Laura. Cantándole al oído. Esto le ha encantado a la italiana y es que tiene una devoción especial por el jovencísimo Samuel.

Tras empezar, el chico ha corrido al escenario para continuar con su actuación. Es cierto que no ha estado mal, aunque los jueces han sido un poco duros con el joven. Risto, por ejemplo, le ha dicho que es mejor que no intente bailar ya que lo hace muy mal. Fernando le ha dado toda la razón. Eso sí, ambos le han dicho que no le hace falta bailar para llamar la atención. Él ya lo hace porque es un gran artista.

Xavi, por el contrario, ha comentado que Samuel ha sido muy valiente al salirse totalmente de su zona de confort, tanto por la canción como por su baile, y eso es algo que hay que considerar. Laura, por su parte, está encantada con este joven de su equipo. Para ella es uno de los posibles ganadores de ‘Factor X‘.