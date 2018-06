“¿Orinas en la vía pública?”, la pregunta a Albalá en ‘Sálvame Deluxe’

Alejandro Albalá se enfrenta al Polideluxe en ‘Sálvame Deluxe’. Al parecer, Sofía Suescun no se fía de su palabra y es por eso por lo que ha decidido enfrentarse al polígrafo de Conchita, a pesar de que lo han dejado recientemente. La primera pregunta de Jorge Javier hacia Alejandro ha sido un poco extraña, aunque también graciosa.

“¿Tienes costumbre de orinar en la vía pública?”, a lo que Albalá contestó que no. Pero parece que esto es una verdad a medias ya que el polígrafo determinó que mentía. A Alejandro Albalá se le hizo una fotografía orinando en Madrid en medio de la calle. Claro está que esta situación tenía una explicación.

Al parecer, el joven intentó bajar al parking, pero, al poner completo, no pudo bajar a orinar. La cuestión es que no se aguantaba más y es por eso por lo que decidió irse a una pequeña esquina para orinar y dejar de aguantarse. Pero no es algo que haga normalmente, según ha confesado. Es más, Albalá también ha dicho que todo el mundo, alguna vez en la vida, ha miccionado en la calle.

Todos los colaboradores de ‘Sálvame Deluxe‘ han soltado una carcajada, por lo que suponemos que sí, que tiene razón y que todos, alguna vez en la vida, han orinado en la calle.