Valoraciones individuales y no grupales tras la segunda prueba en ‘Masterchef’

La prueba en exteriores no ha sido tan fantástica como los aspirantes esperaban, es más, ha sido casi todo un desastre. Es por eso mismo por lo que el jurado de ‘Masterchef’ ha decidido valorar a los chicos de uno en uno y no por grupo. Esto no les ha gustado nada ya que significaba que iban a mandar a la eliminación a ambos grupos, y eso es lo que han hecho.

Han empezado con Ketty, la capitana del equipo rojo. Jordi Cruz ha sido muy duro con ella ya que considera que no ha sido una buena capitana. No ha sabido llevar un buen control de lo que hacían sus subordinados ni tampoco ha sabido marcar los tiempos. Es por eso mismo por lo que la comida ha sido bastante escasa y ella ha sido mandada a la prueba de eliminación. No obstante, al tener el delantal dorado, no podía ser expulsada.

Sofía y Marta se estuvieron encargando del famoso postre de la noche, los “chochitos”. En un principio, las chicas leyeron que tenían que echar 75 huevos y no 7,5, por lo que la masa era líquida a más no poder. A pesar de que lo repitieron más veces, no quedó bien hasta el tercer intento, que fue cuando Pepe les dijo que eran 7,5 huevos y 1,5 cucharadas de bicarbonato, y no 15.

Una vez entendido, las chicas consiguieron hacer uno de los mejores platos, el postre. Es por eso mismo por lo que Sofía y Marta se libraron de la prueba de eliminación y pudieron ver a sus compañeros desde la cima.

Toni, el último integrante del grupo rojo en ‘Masterchef’, también fue mandado a la prueba de eliminación. ¿Por qué? Por su pasividad y su tranquilidad. Él estaba al cargo de las albóndigas y, aún así, no pudo sacarlas ni a tiempo ni en grandes cantidades.

Aunque Oxana creía que lo había hecho estupendamente, el jurado no opina lo mismo. Jordi, de nuevo, considera que Oxana ha destrozado el pescado y que tiene que empezar a poner más cuidado en lo que hace. Según el chef, Oxana se ha dejado llevar por Víctor y ha ido muy lenta. Es por eso por lo que Oxana también ha sido enviada a la prueba de eliminación.

En el caso de Víctor, que también ha estado “nominado”, parece que no ha prestado mucha atención a sus cocinados y que se ha confiado demasiado. Es por eso por lo que las patatas no tenían el sabor a mar que debían tener.

Dani sí que ha estado muy activo durante su mandato, es más, lo han felicitado por ello. Es la primera vez que ven a Dani sacar coraje, y Jordi le ha recomendado que lo haga más a menudo. Es por eso por lo que Dani, en esta ocasión, se ha salvado de la eliminación de ‘Masterchef’.