José, el barbero de ‘First Dates’ que obtuvo una negativa por su coleta

La noche de ayer en ‘First Dates’ nos presentó a nuevos aspirantes para conocer el amor. A pesar de los esfuerzos de muchos de ellos, las negativas y las opiniones encontradas fueron la tónica de muchas de las conversaciones del programa de ayer. El programa comenzó muy fiestero, con Iván y Cristina, dos amantes del carnaval, que conectaron a la perfección durante su cita en el restaurante de Carlos Sobera.

La cercanía de localidad, ambos residen en las Islas Canarias, y el buen rollo entre ellos hicieron que ambos quisieran seguir conociéndose al sol de las Canarias y escuchando carnavales. Parecía que todo iba a funcionar esta noche en ‘First Dates’, pero en el amor, ya se sabe, no siempre llueve a gusto de todos.

Hasta le restaurante llegó José, un gallego que no había tenido buena suerte con sus relaciones. El joven admitía que era “muy pesado”, cuando le dicen no, sigue insistiendo. Quizás por eso no ha tenido demasiada suerte en el amor. Pero José iba con ánimos de encontrar a alguien con la que pasar, por lo menos un buen rato. Su cita fue Ángela, también gallega, pero con las cosas muy claras, y José no le entró por el ojo.

A pesar de que la cita en ‘First Dates’ comenzó muy distendida, los dos hablaban de todo, pronto se acabaron los temas de conversación entre la pareja, y es que no se pudo ver mucha sintonía entre ambos. José ya había confesado que su problema en el amor es que era “muy raro” y siempre lo rechazaban. Pero su problema en el restaurante del amor no fue su disposición, sino su peinado.

Ángela confesó en el reservado de ‘First Dates’ que odiaba las coletas, “si pudiera iría cortando coletas por la calle” algo que acabó por sentenciar la cita entre los gallegos. En la deliberación final José dijo que sí quería otra cita, y Ángela le dijo que no. Sin admitir que fue su coleta la causa, la gallega se escudó en “lo que quieras, pero como amigo”. Otra vez será para José.