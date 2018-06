Chicote tiene que lidiar con un cocinero que se le encara en ‘Pesadilla en la cocina’

La noche de hoy en ‘Pesadilla en la cocina’ ha sido verdaderamente tensa por momentos. El chef Alberto Chicote ha tenido que lidiar con David, un cocinero muy particular que, a pesar de llevar solo un año trabajando en el sector, no se tomaba muy bien las críticas del cocinero madrileño. Se han vivido momentos de tensión entre el chef y David, el cocinero del Racó Maritim.

El restaurante de Mar y Vicente está situado en un lugar único, en plena playa de la Malvarrosa, en Valencia. Por eso Chicote no entendía cómo el negocio iba tan mal. Y nada más llegar al Racó Martitim, Chicote ha empezado a comprender el mal del restaurante. Los propietarios, pareja, se llevan mal, la comida no está buena, y luego está David, el cocinero del local que no ha dejado de enfrentarse a Chicote por sus consejos en ‘Pesadilla en la cocina’.

El Chef ha presenciado un primer servicio bochornoso, con un total descontrol en barra y con un cocinero que necesita más de una hora para preparar paellas. Según David, si la paella no se mueve se pega, y no ha dejado que Chicote le explique el secreto de una buena paella. Tras los dos servicios de inicio, Chicote ha tenido un duro enfrentamiento con David, que ha llegado a encararse con el chef mientras reunía al equipo.

Alberto Chicote ha tenido que reunir fuera del local a Mar y Vicente para que aprendan a trabajar en equipo y han conseguido entenderse, no sin antes aprender que Vicente debía implicarse en el negocio. Una vez convencidos con la nueva dirección del Racó Maritim, el equipo de producción de ‘Pesadilla en la cocina’ ha realizado un gran cambio estético y culinario en el local.

Mar ha tomado las riendas del negocio para el último servicio, y gracias a ella la comida ha salido adelante. A pesar de sus esfuerzos, Chicote se ha ido con una sensación agridulce del Racó Maritim, ya que los miembros del equipo no han acabado de tomarse las cosas en serio, a pesar de sacar el último servicio muy bien.