“Antes, los tronos eran de verdad”, las palabras de Efrén en ‘MYHYV’

Efrén ha venido a darlo todo a ‘MYHYV’. Parece ser que el extronista tiene mucho que decir y es por eso por lo que después de mucho tiempo ha vuelto al programa para recordar su paso por ‘MYHYV’ y para hablar de los actuales tronistas, que parece que no son del agrado de Efrén. Nada más entrar, el antiguo tronista se ha enfrentado a ellos.

“Deciros que había una época, había un tiempo en el que los tronistas eran de verdad, y la mayoría de las pretendientas eran reales. Y no lo digo yo, lo dicen los números”. Vamos, que según él, los actuales tronistas no están ahí para encontrar el amor, sino para algo más, para ganar fama. Obviamente, esto no les ha sentado nada bien a Violeta, Eleazar y Jaime, que no se han callado ante estas acusaciones.

Nagore le ha pedido a Efrén que, al menos, respete a los actuales tronistas. Nadie se merece que le digan “a ver quién se acuerda de ti dentro de un tiempo”. Nagore le ha comentado que él está teniendo ahora una carrera como actor y que sin el programa es posible que no la hubiese tenido. Aún así, Efrén ha seguido dando caña.

Pero no es eso de lo único que se ha hablado en el programa. Nagore le ha recordado que él mismo se saltó las normas del programa. Efrén se ha defendido de estas acusaciones diciendo que él no estuvo liado con Aly, el gancho, mientras estaba en el trono, sino que lo hizo después. Un mes después exactamente.

“Ahora por primera vez voy a decir que cuando la gente creía que yo me había liado con Aly. Sí me lié con ella, pero un mes después de salir del programa”. “¿Entonces la que te metió en esta historia fue Aly?”, le preguntó Emma. El ex tronista respondió que “totalmente”.

Según parece, Aly mostró unos vídeos diciendo que había tenido algo con Efrén fuera del programa durante su trono, pero la verdad es que fue después. ¡Menudo lío! Hay que recordar que la final de Efrén ha sido la más vista, por lo que el público, al enterarse de la historia, se sintió muy decepcionado en ‘MYHYV’.