Francisco cierra ‘Supervivientes 2018’ con su nuevo tema dedicado a la ganadora, Sofía Suescun

Parece que ‘Supervivientes 2018’ ha cerrado esta edición definitivamente. Tras tres meses de convivencia, galas, amores, peleas y mucho espectáculo, el reality de Telecinco dijo adiós anoche hasta la próxima temporada. Como balance final, decir que ha sido una temporada llena de éxitos para el programa, que ha visto como, gracias a sus seguidores, se ha relanzado para coger fuerzas para la próxima edición.

En la gala de ayer vimos muchos enfrentamientos, la tónica general de toda la edición. Sofía y Logan siguen enfrentados, pero a la vez se denota entre ellos una tensión sexual no resuelta, que por ahora no parece que tenga solución. Por otro lado, Hugo también se enfrentó, una vez más, a Sofía, acusándola de “maltrato psicológico” dentro de la isla. El andaluz estuvo apoyado por el público en plató en todo momento, mientras la ganadora de ‘Supervivientes 2018’ no paraba de mofarse de él.

Igualmente pudimos ver como Saray Montoya y Logan tuvieron sus más y sus menos, cuando Saray pudo preguntar a Logan sobre su implicación en la pelea con Romina que le costó la expulsión del programa. Logan admitió que lo hizo por venganza y por no ser clara respecto al tema de Sofía. Pero la noche de ayer también nos deparó momentos de risas y alegría. Maestro Joao volvió a ser protagonista al ver sus imágenes dentro de la isla. El sentimiento que ha puesto en cada una de sus acciones, han dado mucho juego esta temporada.

Y así llegamos al final de esta edición de ‘Supervivientes 2018’, que cerró sus puertas con la actuación de Francisco. El cantante valenciano estrenó, en exclusiva, para todos los espectadores, el que será su nuevo tema este verano, “Esa niña”. Canción que se aleja bastante de lo que está acostumbrado a cantar, ya que es un tema muy bailable y con sabor a verano.

El valenciano quiso dedicar la canción a la ganadora Sofía, escrita para ella. A pesar de que no se podían ni ver al principio del concurso, Sofía y Francisco han acabado siendo amigos. Y así cierra esta vibrante edición de ‘Supervivientes 2018’, con Sofía Suescun como ganadora y con miles de frentes abiertos para casi todos los concursantes para pasar un verano de plató en plató.