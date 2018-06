El otro cara a cara de los finalistas de ‘Supervivientes 2018’: Sergio y Raquel se piden perdón

El otro cara a cara de la final de ‘Supervivientes 2018’ fue el de los otros dos finalistas, en discordia, del programa. Sergio y Raquel, que han pasado un poco a segundo plano a su llegada a España, tras el duelo final de Logan y Sofía. Pero ellos también tenían que cerrar heridas abiertas y lo hicieron cara a cara en Honduras.

Sergio ha querido comenzar con lo bueno que ha visto en Raquel Mosquera dentro de ‘Supervivientes’. “Eres sincera, no te rindes nunca y se pude hablar contigo” ha comenzado Sergio, que después ha querido decirle a la peluquera que para él ha sido una superviviente que no ha aportado mucho. Sergio siempre se ha quejado de que Raquel Mosquera la veía muy falsa y controlando siempre lo que hacer delante de las cámaras.

Por su parte, Raquel, ha tenido muchas buenas palabras hacia el influencer. “Eres buena persona, sensible y apañado” pero no ha querido pasar en esta última ocasión de decirle a Sergio que le había faltado al respeto, “he sentido que era un lastre para ti, y eso me dolió”. Este comentario no ha gustado mucho a Sergio y ha querido pedir perdón a la peluquera.

Al final los dos volvieron a de la isla más unidos y con las cosas aclaradas entre ellos antes de llegar a plató de ‘Supervivientes 2018’.