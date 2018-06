Francisco desvela el motivo por el cuál no se habla con sus hermanos en ‘Sálvame Deluxe’

Tras su experiencia en ‘Supervivientes 2018‘, Francisco ha llegado al plató de ‘Sálvame Deluxe’ para enfrentarse a todo lo que no ha podido durante su estancia en el reality. Su hermano Ramón ha aprovechado su ausencia para desvelar algunos datos importantes sobre su hermano y Paca, su mujer, como sus deudas o la discusión por el testamento de su madre, que hizo que Francisco dejase de hablar con todos sus hermanos.

Según parece, la madre de Francisco dejó escrito que el dinero de su herencia, que tan solo son 12.000 euros, estaba reservado para Antonio y para Francisco. Una pequeña cantidad iba para el primero y el resto para el cantante. La cuestión es que esto solo podía hacerse real si todos los hermanos firmaban y, por supuesto, no lo han hecho.

Es por eso mismo por lo que el cantante se encuentra en una gran enemistad con sus hermanos ya que, según dice, no están respetando la última voluntad de su madre. A todo esto, Francisco afirma en el ‘Sálvame Deluxe’ que no es por el dinero, ya que no es una cantidad demasiado grande, sino porque es lo que quería su madre. Él la ayudó durante toda la vida y ella quería recompensarlo.

Es por esto por lo que Francisco no tienen ningún tipo de relación con el resto de la familia. ¡Vaya papelón! El cantante, además, mantiene el testamento bajo su custodia.