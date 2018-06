Supervivientes 2018: El cara a cara final de Sofía y Logan deja una confesión de Alejandro Albalá

La salida de la isla de ‘Supervivientes 2018’ de los dos finalistas nos dejó un cara a cara final, en Cayos Cochinos, donde Sofía y Logan se dijeron todo lo que pensaban el uno del otro. Sofía no dudó en ningún momento en llamar “falso, prepotente y egoísta”, mientras su contrincante en la isla la miraba con ojos de asombro.

Logan señaló lo que ha dicho muchas veces en la isla, que Sofía tiene una personalidad “bipolar” y continuó arremetiendo contra la madrileña, “eres una persona que tiene una excusa para todo, y al igual que yo, tú también has sido falsa” y acabó con “no me ha gustado el rollo triángulo amoroso que has tenido aquí”. Pero Sofía también ha tenido más para Logan en su cara a cara de ‘Supervivientes 2018’. “Has venido con aires de prepotencia”, pero tubo unas palabras buenas hacía el modelo, “eres muy listo y quieres tener todo planeado para que te salga bien”.

Los dos finalistas no sellaron la paz al final, pero no se fueron mal. Pero la conversación se ha trasladado a plató, y Alejandro Albalá ha dejado una confesión que Maestro Joao ha apoyado. Según Albalá, no sabemos si el novio de Sofía, Logan se acercó al principio a Sofía porque “era famosa y tiene que jugar sus cartas”, insinuando que era una estrategia del modelo para coger más notoriedad en el programa.

Así pues, el cara a cara entre Sofía y Logan nos ha dejado mucho más de lo que los concursantes creían, y seguramente estos días sabremos más sobre estas acusaciones de Albalá hacia Logan.