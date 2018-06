¡BOMBAZO! Dulce mantuvo una relación con el ex marido de Pepi, todo en ‘Sálvame Deluxe’

Hemos empezado el programa de ‘Sálvame Deluxe‘ con un auténtico bombazo. En casa de Isabel Pantoja están buscando nuevas empleadas domésticas y es por eso por lo que dos de sus antiguas empleadas han acudido al programa de Telecinco para contar su experiencia y aconsejar a las candidatas. Claro está que la cosa no se iba a quedar ahí, es mas, con tan solo empezar ya hemos tenido los primeros enfrentamientos.

Pepi y Dulce siempre se han llevado muy bien, o eso es lo que han dicho, pero pronto han salido a la luz algunas acciones de Dulce que a Pepi la han hecho desconfiar de ella. Según la última confesión de Pepi, Dulce se habría acostado con su ex marido cuando ellas aún trabajaban juntas. ¡Vaya bombazo!

Dulce ha dicho, claro está, que eso es mentira, pero Pepi ha confesado que su ex marido lo admitió y que en Telecinco tienen algunas grabaciones que lo demuestran. Dulce no ha querido saber mucho más y ha empezado a decir que ella ha ido a ‘Sálvame Deluxe’ para hablar de ‘Supervivientes’ y no de su pasado.

Parece que Dulce tiene más de una y de dos caras. ¿Qué más conoceremos de ella en el programa de esta noche?