Amaia de OT cuelga una foto en sus redes e hipnotiza a sus fans

A contrario que Alfred, Amaia de OT, su pareja, por sorprendente que parezca, no es una gran fan de las redes sociales. O tal vez sí le gustan más de lo que parece, no obstante, no se prodiga demasiado en ellas. Así que, cada vez que sube alguna foto, imagen o comentario, los fans enloquecen. Sin embargo, en este caso, no ha sido esa la reacción generalizada, más bien al contrario, ha sido un efecto casi hipnótico…

¿Cuál puede ser el motivo de este peculiar efecto? No lo sabemos. El caso es que Amaia, nuestra próxima representante en el Festival de Eurovisión 2018 junto con Alfred, su pareja, y ganadora de ‘Operación Triunfo 2017’, ha subido a sus redes una peculiar fotografía sin texto alguno que ha suscitado un buen número de comentarios.

Como podemos observar, la intriga ha sido la tónica general. En la instantánea, observamos a Amaia mirando hacia el infinito, ¿o busca algo en particular frente a ella? El caso es que, como es obvio, y siendo tan misteriosa la toma, ha dado pie a muchos comentarios, teorías, hipótesis e hipnosis instantáneas entre los fans de la triunfita apodada cariñosamente como Amaia de España.

La frenética vida de Alfred y Amaia de OT antes de Eurovisión 2018

Y, mientras Amaia deja a sus fans literalmente hipnotizados en sus redes sociales, la vida de la chica y de Alfred continúa frenéticamente, ya que están inmersos de lleno en la promoción de su candidatura para intentar hacer un buen papel en Eurovisión 2018, festival que tendrá lugar dentro de apenas tres semanas, el 12 de mayo en Lisboa.

Los chicos, que interpretarán el tema ‘Tu canción’, serán los anfitriones de la última cita de la mini gira europea pre Eurovisión, que tendrá lugar el próximo sábado en Madrid. Es la ‘Eurovision-Spain Pre-Party’, que ya tiene las entradas agotadas, pero se podrá disfrutar en directo en la web de RTVE.

Mientras tanto, los chicos han concedido una nueva entrevista a OTVision junto con Nieves Álvarez, Julia Varela y Tony Aguilar. Tras la gira por Ámsterdam, Tel Aviv y Londres, les han comentado cómo les gustaría que les presentasen en la gala madrileña, y también han confirmado que la puesta en escena que harán en Lisboa en su actuación eurovisiva serán muy intimista. No olvidemos que están enamorados y el tema que interpretan cuenta la historia de su amor.

Como podemos observar, Alfred y Amaia no paran. Están en todas partes, y sus apariciones se multiplicarán según se acerque el momento álgido, su participación en Eurovisión 2018.