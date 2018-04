El topless de Oriana en la gala de ‘Supervivientes 2018’

En el plató de Telecinco la cosa se ha puesto ardiente y es que Oriana ha aparecido medio desnuda en el programa de ‘Supervivientes 2018’. Todo ha ocurrido en la gala de los martes, la de Supervivientes: Tierra de nadie, donde los pechos de Oriana han sido los protagonistas de la noche gracias a Carmen Gahona. Pero, ¿Qué es lo que verdaderamente ha ocurrido?

Poco antes de comenzar el programa, Jorge Javier Vázquez ha procedido, como siempre, ha presentar a todos los invitados de la noche. Carolina Sobe, Carmen Gahona y Oriana, también conocidas como las ‘reinas magas’ de ‘Supervivientes 2018’, estaban presentes. La cuestión es que, en un principio, no ha sido Oriana la que más ha llamado la atención, es más, la joven ha acudido con un look de lo más normal en ella. Ha sido Carolina la que ha empezado captando todas las miradas del público.

Carolina Sobe se ha presentado en el plató de Telecinco vestida con lunares para celebrar la Feria de Abril, es decir, la Feria de Sevilla. Pero, de repente, Gahona ha llamado la atención de todos para decir que el look que no entiende es el de Oriana. Acto seguido, le ha levantado la camiseta y se le ha podido ver uno de sus pechos.

La joven ha reaccionado tapándose y agachándose para que no se le viera nada, pero ha sido tarde. Por su parte, Carmen seguía insistiendo en levantarle la camiseta a la joven para que toda España viera que no llevaba sujetador. Oriana ha explicado que la camiseta, si nadie le ‘mete mano’ no se mueve.

Jorge Javier le ha tenido que pedir a Carmen que parase ya que aún estaban en horario para todos los públicos y podrían recibir una sanción. Carmen ha parado, pero no se ha quedado nada contenta aún habiendo dejado a Oriana medio desnuda en la televisión. Eso sí, Jorge Javier no ha dudado en decirle a Carmen ‘a la una’.

Desde entonces, la imagen del topless involuntario de Oriana lleva rondando por toda la red y no es para menos ya que la chica no es solo conocida en España por su participación en el programa de ‘MYHYV‘, sino que también ha sido concursante de algunos realities que han llegado hasta América del Sur.

