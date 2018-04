Se rechazan, se ven y se piden otra cita, en las citas a ciegas, de ‘First Dates’

En este segundo aniversario del programa ‘First Dates’, hay sesiones especiales. Este martes hubo varias citas a ciegas, y una realmente sorprendente. Pau y Melanie, dos barceloneses con pocas en común, tuvieron una cita con muchos altibajos.

Él hablaba de sexo pero ella no, él era más mayor y ella tan sólo tenía 24 años, mientras que ambos sí tenían una cosa en común: decirse no a su cita sin haberse visto. Pero, en cuanto se han quitado el antifaz y ambos se han visto han cambiado de opinión, y pese a que no tienen mucho en común, irán a por una segunda cita. A veces, el físico tira más que mil conversaciones.

Mientras que otros conectan aunque no se vean los ojos. Ha sido el caso de un chico al que le gusta el rock y el heavy, y a ella el reggeaton. Pero aún así han gustado, y al quitarse el antifaz todavía más.

Primero sí, pero al verse no

Lo contrario de lo que le pasó a Pau y Melanie lo hemos tenido con Carolina y María. En principio, a Carolina le había gustado el carácter y rollito vacilón de su cita. Por eso, en la sala de la decisión final, ambas han dicho sí a una segunda cita, pero una vez se han quitado el antifaz… ambas se han dicho no porque no sienten atracción física. ¡En el restaurante del amor pasa de todo!

Las citas a ciegas con vendas son extrañas. No comes bien, no puedes mirarte a los ojos con la otra persona… Noel y Mónica han estado bien durante la cena, pero algo extraños. Algunas cosas no le acababan de cuadrar a la chica.

Sorprendentemente, no le ha dicho nada sobre el miedo que le ha metido en el cuerpo por haber pedido ostras, pues Noel ha hecho una broma algo pesada. Finalmente, y tal como se veía a venir, Mónica no tendría una segunda cita con Noel, aunque éste ha dicho que sí. Y al quitarse las vendas la decisión no ha cambiado, y él se ha limitado a decir “qué guapa eres”, aunque sin mucha fortuna.

¿Qué nos tiene preparado hoy el programa? Lo vemos a partir de las 21.45 en Cuatro.