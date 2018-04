David descubre que su madre no ha muerto en ‘Servir y proteger’

Mientras Alicia sigue recuperándose del terrible ataque por parte del Flaco, David ha descubierto algo muy importante, que su madre sigue viva. Fede le ha ayudado en esta misión y ha metido en el proceso a un compañero de la ITV que parece que ahora tiene problemas. ¿Qué pasará en el próximo episodio de ‘Servir y proteger‘?

David acude al registro para buscar el certificado de defunción de su madre, pero se encuentra con una sorpresa. No existe. Su madre no ha muerto. David, muy sorprendido por la noticia, acude a su padre para preguntarle qué está pasando. “Quiero que me digas la verdad“, ha dicho David a Jesús. Ahora, su padre, está en un apuro. ¿Qué le terminará diciendo?

Jairo no está muy convencido de que Julio esté tan metido en la empresa y en los asuntos del narcotráfico. Quintero le ha asegurado que es de confianza y que ya ha demostrado su lealtad, aunque Jairo sigue desconfiando. No se fía de las intenciones de Julio. ¿Tendrá Jairo la razón y Julio, finalmente, se la jurará a ambos? Para averiguarlo deberás estar atento a los próximos episodios de ‘Servir y proteger‘.

María se encuentra muy confundida. Ella siente que le gusta Jesús, es más, asegura que estaban empezando a tener una relación muy bonita, al menos hasta que Elías se interpuso en medio. Después del beso, María se siente muy confundida. Quiere estar con Jesús pero, a la misma vez, lo evita todo el tiempo.

Jesús ha terminado notando este comportamiento en María y ha decidido ir a preguntarle. “¿Todavía te gusto?“, a lo que María ha contestado que sí. Es ahí cuando el tendero se ha sentido aún más confundido ya que no entiende que si le gusta, trate de evitarlo. Es una solución muy compleja que María tendrá que resolver cuanto antes.

Tras descubrir que Isa es su hija, Bremón quedó en estado de shock, pero después de pensarlo detenidamente ha llegado a la conclusión de que quiere conocer a su hija. Lástima que ella no sienta lo mismo. Isa ha cogido el dinero que le ha dado su padre biológico y ha decidido marcharse. ¿Volveremos a verla en ‘Servir y proteger‘ o Bremón se quedará con las ganas de ejercer de padre toda la vida?

No te pierdas los próximos episodios de ‘Servir y proteger’, ¡Está muy interesante! De lunes a viernes a las 16:25 horas en TVE.