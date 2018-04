Dama y Andoni son los nominados de ‘Fama a bailar’ de la semana

Los martes empiezan los días complicados en ‘Fama a bailar’ ya que comienzan los días de nominaciones y expulsiones, y eso es precisamente lo que hemos visto. Dos de los bailarines de la escuela han salido nominados y, por tanto, han arrastrado a sus respectivas parejas. Pero, ¿Quiénes han sido? Los conocemos a continuación.

En el programa del martes de ‘Fama a bailar‘ hemos podido volver a ver siete de las ocho coreografías del programa, ya que Pablo y Ester han sido premiados con la inmunidad y son intocables esta semana. ¿Qué decir de las coreografías del resto de los chicos? Lo cierto es que no han estado todo lo bien que deberían. Es verdad que algunos han hecho trabajos excelentes, pero otros han bajado el nivel e incluso han bailado peor que el domingo.

Entonces, ¿Quiénes han sido los nominados de esta semana en ‘Fama a bailar’? Han sido Dama y Andoni. Andoni arrastra a Fran y Dama arrastra a Manu. Uno de ellos será mañana el expulsado y el otro tendrá que proponer a uno de sus compañeros para el reto del jueves. Nos quedan dos días de expulsiones tremendos y es que, a estas alturas, no queremos que nadie abandone la escuela de ‘Fama a bailar‘.

Los cuatro nominados, como cada semana, tendrán que preparar una coreografía individual en la que deberán mostrar por qué deben quedarse en la escuela. Hay que recordar que saldrá el menos apoyado por el público. ¿Quién será?

Pero no solo hemos conocido a los nominados en el programa del martes. Claudia ha podido estar presente en la gala de hoy, y no como espectadora, sino como bailarina. Ha logrado incorporarse y luchar junto con Mónica para no ser nominadas, y lo han conseguido. Hay que tener en cuenta que es la primera vez que realizan esta coreografía juntas, por lo que no ha estado nada mal.

Claudia ha tenido una lesión que le ha mantenido unos días en reposo, pero parece que la aspirante a ganadora de ‘Fama a bailar‘ ya no podía aguantar más y ha decidido, aunque siempre con precaución, tomar las riendas y hacer la coreografía.

No te pierdas el programa de esta noche de ‘Fama a bailar‘ en el que conoceremos al primer expulsado de la semana. También conoceremos al retado que mañana tendrá que bailar en solitario y competir con el siguiente nominado. En el canal #0 de Movistar + a las 21:00 horas.