Programación TV: ¿Qué ver hoy en televisión, 18 de abril?

Noche especial que llega con estreno incluido. ¿Te has quedado con ganas de ver a los chicos de ‘Operación Triunfo 2017’ en directo? No te preocupes, hoy los puedes volver a ver en TVE. Pero no están solos. ¿Qué ver hoy en televisión?

‘Concierto OT’ en La 1 (22:30 h)

La 1 apuesta por su programa estrella con el ‘Concierto OT’ que los concursantes del talent show dieron en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Tras acabar el programa, los chicos hicieron una mini gira que retomarán una vez pase el Festival de Eurovisión. Así pues, si te quedaste con ganas de verlos, esta noche podrás disfrutar de su interpretación de temas como ‘Camina’ o ‘Tu canción’ en tres horas de espectáculo.

‘Factor X’ en Telecinco (22:00 h)

Mientras tanto, vuelve la que será primera entrega semanal del nuevo talent de Telecinco, ‘Factor X’. Con galas en miércoles y viernes, hoy podremos volver a recordar a Jirafa Rey y Lapili, autores del hit veraniego ‘Cómeme el donut’ mientras los jueces van buscando a ese artista que tenga algo especial para que triunfe en el mundo del espectáculo musical.

‘Fariña’ en Antena 3 (22:40 h)

Por otra parte, también Antena 3 sigue a lo suyo con sus exitosas series nacionales. Esta noche veremos el capítulo 7 de ‘Fariña’, que nos transporta a las rías gallegas en 1987. Sito ya está preparando a su gente para nuevas entregas, pero están enfadados porque Aduanas cada vez es más dura con sus actividades ilícitas y quieren pasar al ataque. No obstante, las cosas se van a poner muy mal, la droga empieza a hacer estragos entre la gente y las miradas se van volviendo hacia Galicia poco a poco.

‘Viajeros Cuatro’ en Cuatro (22:45 h)

No ha llegado con buen pie, pero Cuatro sigue apostando por su nuevo formato de reportajes de viajes, ‘Viajeros Cuatro’. Esta noche, los intrépidos reporteros del programa se marcharán hasta Medellín, la famosa ciudad natal del narco Pablo Escobar, pero que tiene otros muchos más encantos que conoceremos poco a poco esta noche.

Cine: ‘La saga Crepúsculo: Luna nueva’ en La Sexta (22:40 h)

Por su parte, La Sexta apuesta una noche más por el cine. Para hoy se han decidido por ‘La saga Crepúsculo: Luna nueva’, la adaptación de las novelas juveniles de vampiros que tanto éxito han tenido tanto en su versión literaria como cinematográfica. Aquí, tanto Edward como Bella apuestan por su relación singular entre humanos y vampiros.