Pucherazo en las elecciones generales del ‘Cuerpo de élite’ de Antena 3

En prácticamente todas las elecciones generales que se celebran en España se habla de pucherazo. Con esta premisa, en el nuevo capítulo de ‘Cuerpo de élite’ veremos el robo del voto por correo y la disyuntiva del ministro, que no tiene claro si lo quiere recuperar o no.

Porque esta noche, en Antena 3, vamos a conocer a Conchi Galindo, la aguerrida líder el partido político PUBIS, que tras ver cómo año tras año pierde votantes, decide robar el voto por correo de los españoles.

Sin embargo, Andrea, la ayudante de Julián Ocaña, demuestra al ministro que este voto por correo no le beneficia especialmente. Además, el ministro se ha presentado a las elecciones como vicepresidente, dados sus últimos triunfos que han encantado a los votantes. Entonces, ¿querrá recuperar este robo?

Por otro lado, el ‘Cuerpo de élite’, finalmente enfocado en la consecución y recuperación de los votos por correo, tendrá serios problemas para demostrar que la culpable del robo es Conchi Galindo, quien ha dado la bienvenida a la nueva política con un pucherazo en toda regla.

Todo sigue más o menos igual en el ‘Cuerpo de élite’

Sin duda, el pucherazo es la trama principal del capítulo de hoy. Los encapuchados con cartas de ex presidentes y políticos del gobierno encarnan una nueva política muy singular y llena de sorpresas.

Pero en las instalaciones secretas del ministerio, la vida sigue adelante. Es decir, que sus miembros continúan sufriendo adversidades varias. Por ejemplo, Rafita, que tras ser descubierto que es un ladrón de poca monta, y no el duro policía malagueño llamado Salva, sigue sin terminar de abandonar al grupo, ya que no tiene casa, dinero ni lugar a donde ir. Y, como no, sigue perdidamente enamorado de Berta, que no termina de superar su enésima ruptura sentimental.

Además, la relación de Ximo y Elena se observa cada vez más tórrida, mientras los problemas de esta se acrecientan en casa después de haber reconocido que ha vuelto a la acción, y ya no es la aburrida ama de casa que se le presuponía.

Por su parte, los Zabaleta continúan pujando por el amor de Andrea, con José Mari intentando convertirse en un hombre hecho y derecho a base de trucos poco menos que descabellados y bastante locos.

Y, por supuesto, Montse y Efe, que continúan con su tira y afloja y su relación de amor y odio por el liderato del grupo y por descubrir sus verdaderos sentimientos. ¿Quieres saber cómo continúa el capítulo de hoy? No te pierdas esta noche en Antena 3 a las 22:40 horas la nueva entrega de ‘Cuerpo de élite’.