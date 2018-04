Programación TV: ¿Qué ver hoy en televisión, 17 de abril?

Noche de cine en la mayor parte de las cadenas esta noche. No obstante, seguro que tanto el reality como la serie española de las dos grandes líderes, Telecinco y Antena 3, arrimarán el ascua a su sardina y serán los favoritos del público. ¿Qué ver hoy en televisión?

‘Supervivientes: Tierra de nadie’ en Telecinco (22:00 h)

Telecinco regresa esta noche con su incansable reality estrella, ‘Supervivientes: Tierra de nadie’. Lo cierto es que supervivencia no vemos demasiada, pero si hay un nombre que lo está dando todo en esta mastodóntica edición con tres entregas semanales, ese es el de Sofía Suescun. Sus últimas aventuras con un donut, con Hugo Paz y con Alejandro Albalá tienen al público y a las redes sociales revolucionadas. ¿Qué nos deparará el especial de esta noche que conduce Jorge Javier Vázquez? A saber, pero seguro que todo es posible.

‘Cuerpo de élite’ en Antena 3 (22:40 h)

Mientras tanto, Antena 3 sigue con lo que mejor resultado le está dando en esta temporada primaveral, las series de factura nacional. Esta noche llega la décima entrega de la comedia ‘Cuerpo de élite’, muy centrada en las elecciones generales y en el robo del voto por correo.

El ministro de Interior, Julián, tras sus últimos éxitos, se presenta como vicepresidente, pero este voto por correo no le beneficia en absoluto, así que el político que interpreta Joaquín Reyes se verá en una disyuntiva. ¿Se recupera, o no?

Cine: ‘Redención’ en La 1 (22:30 h)

El resto de cadenas apuesta por el cine para esta noche de martes. La 1 se apunta al drama con ‘Redención’, cinta que dirige Antoine Fuqua, y que protagoniza Jake Gyllenhaal y Rachel McAdams. El gran campeón de boxeo de los semipesados Hope lo tiene todo, pero ante el abandono de su mánager y mejor amigo, el mundo se le viene encima. Sin embargo, encontrará consuelo en un gimnasio local junto a un peculiar entrenador y ex bombero.

Cine Cuatro: ‘Venganza’ en Cuatro (22:45 h)

Mientras tanto, Cuatro apuesta por la acción con el sempiterno Liam Neeson, que por más años que cumpla, siempre queda bien en estos papeles. Aquí le vemos en la piel de un aguerrido agente especial retirado que trata de salvar la vida de su hija adolescente raptada en las calles de París.

Cine: ‘No confíes en nadie’ en La Sexta (22:40 h)

Y, cómo no, también La Sexta apuesta por el cine con ‘No confíes en nadie’. La cinta protagonizada por Nicole Kidman y Colin Firth cuenta la historia de una escritora que no puede recordar su pasado, y tampoco es capaz de retener sus recuerdos recientes.