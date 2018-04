El desfile en bikini del Maestro Joao en ‘Supervivientes 2018’

Parece que con la entrada de Hugo a ‘Supervivientes 2018‘ la cosa se ha puesto más interesante. Hugo es el ex novio de Sofía, ese que le fue infiel en varias ocasiones y con el que no mantiene una relación idílica. Eso sí, parece que el nuevo concursante de ‘Supervivientes 2018‘ ha pasado su primera noche junto a Sofía. A ella no le ha hecho ninguna gracia despertarse y encontrárselo, todo hay que decirlo.

Además, ha Sofía le ha faltado poco tiempo para empezar a recriminarle a Hugo Paz todo su pasado. La ex concursante de ‘Gran Hermano’ le ha dicho que su madre tenía razón y que tenía ‘cara de golfillo’. Hugo le ha dicho que se la pegó por que ‘estaba hasta aquí’. Vamos, que parece que eso de ser amigos en la isla no es el plan de Sofía, pero, ¿Será el de Hugo? Muchos comentan que se quiere volver a arrimar a Sofía para conseguir la fama, pero imaginamos que, después de lo de Logan, Sofía tiene la lección aprendida.

Una de las conversaciones de Sofía y Hugo ha acabado siendo más picante de lo normal. La concursante ha declarado que ahora sabe quién es el amor de su vida y que, además, Alejandro Albalá le come lo que le tiene que comer, no como él. Hugo comenta que le han contado justo lo contrario, pero Sofía defiende al que fuera su novio fuera de la isla.

Por lo demás, Mayte se encuentra en el mirador muy triste por la marcha de Fernando, su pareja. Era un gran apoyo para ella en la isla de Honduras y ahora que se ha ido todo es más difícil. ¿Resistirá Mayte el concurso o terminará abandonando como otros de sus compañeros?

El Maestro Joao también quiere pasar el rato y divertirse y es por eso por lo que se ha propuesto aprender a desfilar con un bikini. La imagen es, sin duda alguna, de lo más cómica. Eso sí, ¡Qué bien se lo han pasado! No hay nada mejor que buscarse una distracción dentro de la isla para que el tiempo pase más rápido.

No te pierdas los resúmenes de Divinity de lunes a viernes a las 21:00 horas para enterarte de las últimas novedades de los concursantes de ‘Supervivientes 2018‘. ¿Cuál será la próxima sorpresa? ¿Veremos a el Maestro en un desfile de bikinis? Por el paso que lleva, seguramente.