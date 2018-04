Dos pretendientes juntos: Cristina ha estado con David en ‘MYHYV’

Aunque Albert haya decidido hacer ya su final en ‘MYHYV‘, parece que Barranco aún quiere esperar un poco más y por eso sigue recibiendo y conociendo a más pretendientas, algo que a sus chicas, por otra parte, no les sienta nada bien. Eso sí, parece que todas sus pretendientas traen confidencias y hoy le ha tocado a Cristina.

Barranco le ha comentado a su pretendienta que le ha llegado una información. “Me han dicho que estuviste con un pretendiente de Violeta“. ¿Quién será ese pretendiente? El nombre de David ha salido inmediatamente de la boca de Cristina, pero ella ha confesado que solo son ‘amigos’. Nunca ha habido nada entre ellos.

Cristina, además, ha admitido que a ella no le gusta David, pero que no puede decir lo mismo de su parte. Al parecer, la pretendienta notó cierto interés por parte de David cuando mantenían una conversación por teléfono. Esto, a Violeta, no le va a gustar nada.

Las citas de Barranco siempre están envueltas en polémica. En esta ocasión ha ocurrido en la sauna mientras tenía una cita con Sarai. Cristina, una de las nuevas pretendientas, ha decidido entrar en la sauna antes de que Sarai se despidiese. Cristina argumentaba que ya era su turno, pero Sarai aún no se había despedido de su tronista.

Tanto Barranco como Sarai le pidieron a Cristina que se saliera fuera para despedirse, es más, Barranco le aseguró a Cristina que iba a darle un beso a Sarai y que podría molestarle. Al final, Cristina decidió dejarlos a solas en la sauna, aunque no tardó nada en volver. Finalmente, Sarai decidió dar por finalizada la cita con un “espero que no te aburras mucho“, una frase que ya ha repetido en más de una ocasión.

Pero la cosa no acabó ahí. Cuando empezó la cita de Cristina y Barranco, Sarai decidió reaparecer en la escena y sentarse dentro de la sauna. Barranco, entre risas, le pidió que se marchara, a lo que ella contestó que estaba haciendo exactamente lo mismo que le habían hecho a ella. Por segunda vez, Sarai salió de la escena, aunque no demasiado contenta.

Parece que a Barranco le queda aún mucho que tragar en ‘MYHYV’, pero, al menos, se divierte con las situaciones que está viviendo y, como no, con sus pretendientas.. No te pierdas todos los programas de lunes a viernes a las 13:45 horas en Cuatro.