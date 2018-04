Belén Esteban reaparece en ‘Sálvame’ para hablar de Toño

Han pasado varios días desde que Belén Esteban ganó el juicio contra su representante, Toño Sanchís, y no había vuelto a plató. Este lunes lo hizo y habló larga y tendidamente sobre la demanda, el haber ganado y todo lo que le supuesto este tema para su vida.

La Princesa del Pueblo explicó que está muy contenta, aunque lo ha pasado muy mal, y que Toño le tendrá que pagar casi 600.000 euros. Belén confesó que no tendría ni su casa si no hubiera descubierto lo que le había hecho su exrepresentante.

El proceso no ha terminado ya que sus abogados están estudiando todas las posibilidades para ir por la vía penal. Recordó las mentiras de Toño y todo lo que este le había hecho, incluido cuando ella estaba mal, pues se aprovechó de esta situación. Lo que peor le había sentado fue “dijo que mi hermano me había denunciado siendo falso (…) Lo que sí ha pasado en su familia”. Y contó que no solo ha querido quitarle el dinero, también ha intentado apartarla de su entorno, en particular, de su pareja: “No has podido con Miguel y él te lo ha demostrado”.

Belén estuvo agradecida a los colaboradores por su apoyo durante este tiempo. Ha señalado que la han defendido sin preguntar, y eso es que confían en ella. De hecho, se contó que Jorge Javier y los directores del programa ya hacía tiempo que se olían algo que ella no quería acabar de ver.

Miriam regresa a ‘Sálvame’ más fuerte

Aunque Carlos Lozano ha dejado el programa, pues no sabemos si lo veremos próximamente, su ex pareja Miriam sigue paseándose por el plató. Vuelve a poner la figura de Mónica Hoyos como la culpable de su ruptura y dice que Carlos y ella estaban bien, pero que ella le hacía la vida imposible.

Miriam dijo sentirse ahora mucho más fuerte y que va a pelear por ser la mujer que siempre había sido. Como ya viene siendo habitual, Rafa Mora volvió a enfrentarse a la ex de Lozano. No es ningún secreto que Miriam Saavedra no aguanta a Rafa Mora y mucho menos que insinúe que ella quiso tener con él algo más que palabras. Algo que ella ha negado y que pide saber quién le da esas informaciones falsas.

¿Qué pasará hoy en ‘Sálvame’? No te pierdas todas las aventuras de los colaboradores hoy a partir de las 16.00h.