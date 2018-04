Alicia se recupera favorablemente en ‘Servir y proteger’

Tras el ataque de El Flaco en ‘Servir y proteger‘, Alicia se encuentra ingresada en el hospital. La vida de la inspectora de policía corría peligro, al igual que la de su hijo, pero parece que todo se ha estabilizado y ha podido salir de la operación sin ningún problema. Ahora bien, parece que las cosas se han puesto más complicadas en el barrio de Distrito Sur y, concretamente, en la vida de Alicia.

En cuanto se enteró de la noticia, Quintero salió casi volando al hospital para ver cómo estaban su hija y su nieto, pero no lo dejaron pasar. Quintero no pudo ver a su hija a pesar de que era lo que más deseaba. Después de contarle lo que había pasado a Julio, este fue a hablar con su hermana y ella le dijo que no podía dejar a Quintero entrar en su vida así, por las buenas.

Julio le ha dicho que piense en lo que haría ella si no le dejasen ver a su hijo. La inspectora, por supuesto, ha dicho que su vida no tendría sentido. ‘Así es como se siente Quintero’, ha dicho Julio. Parece que, a pesar de todo lo ocurrido, Julio está haciendo buenas migas con su padre ya que, además, le ha hecho una proposición muy interesante. Le ha propuesto que se meta en política.

Por otra parte, David, el hijo del tendero, le cuenta a Fede que quiere meterse a policía para poder investigar sobre su madre. Fede le ha comentado que para eso no hace falta ser policía. Él lo ayudará en todo lo que pueda, aunque parece que la cosa va a ser más complicada de lo que pensaban. Fede quiere hacerle unas preguntas a David ya que está muy confuso con la información que ha encontrado.

Tras recibir la prueba de paternidad, Bremón descubre que Isa es realmente su hija. Ahora no sabe que hacer. Es por eso por lo que acude a Miralles para que le de un consejo ya que ella es la que ha estado preocupada por él. ¿Qué hará Bremón con su nueva hija? ¿Le dará el dinero para que se vaya o querrá tener una relación más íntima con ella?

No te pierdas el próximo episodio de ‘Servir y proteger‘ esta tarde a las 16:25 horas en la 1 de TVE. La situación se está volviendo insostenible en algunas parte, así que no te lo pierdas.