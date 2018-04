Alfred y Amaia advierten: habrá sorpresa en la actuación en Eurovisión 2018

Desde que Alfred y Amaia comenzaran su andadura promocionando su candidatura para ganar el Festival de Eurovisión 2018 tras alzarse con la victoria en la gala especial de ‘Operación Triunfo 2017’, hemos ido prácticamente a sorpresa por día. Hemos descubierto cómo es ‘Tu canción’, les hemos escuchado cantar y triunfar en Spotify y, ahora, también hemos sabido que habrá sorpresa en la puesta en escena que presentarán sobre las tablas del gran certamen de la canción europea.

Los chicos están en estos momentos inmersos en una gira europea que les ha llevado por diversas ciudades del viejo continente interpretando ‘Tu canción’ junto a otros candidatos. Tras pasar por Londres, Tel Aviv y Ámsterdam, acabarán esta mini turné en Madrid el próximo 21 de abril en un concierto que podremos ver en directo online en la web de RTVE.

Pero, ¿cuál es la sorpresa que nos han preparado los jóvenes y sus asesores? Sin duda, la clave del éxito de la pareja es su conexión. Ambos están enamorados y eso se nota en el escenario. De hecho, la propia canción que interpretarán es el reflejo de este enamoramiento. Sin embargo, no están dispuestos a dejar que esa sea su única ventaja, así pues, están trabajando la puesta en escena con ahínco para que toda la actuación sea tan especial como lo que ambos sienten.

Un detalle que encanta al público es su naturalidad. No obstante, ambos afirman que ahora mismo están centrados en la toma vocal. Sin embargo, también han anunciado una sorpresa en cuanto a la interpretación del tema. Y, aunque tanto Alfred como Amaia tienen cierta libertad en este asunto, reciben consejos y apuntes de Gestmusic y Universal, que llevan la puesta en escena, y otras voces especialistas.

Sí que se sabe que está prohibido que haya instrumentos en escena, ya que está en las normas del festival. Y, como ha puntualizado Alfred, no habrá baile. Así pues, ¿cuál podría ser la sorpresa que nos tienen preparada?

Alfred y Amaia afirman que el sentimiento que tengan en el momento de actuar será determinante. Ellos están ilusionados y lo van a hacer lo mejor que puedan. Pero tienen claro que cada instante es especial, y eso determinará la actuación.

También han comentado que les gustaría que les acompañase sobre el escenario un intérprete de lengua de signos para que la letra llegue a todo el mundo. ¿Será esa la sorpresa? No lo sabemos, pero es seguro que no habrá muchas más pistas, ya que, si no, no sería sorpresa, ¿verdad? Habrá que esperar hasta el 12 de mayo para conocer más, pero seguro que los chicos estarán a la altura de lo que se espera de ellos.