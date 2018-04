Última gala de batallas esta noche en ‘La Voz Kids 4’

Esta noche se cierran las batallas de ‘La Voz Kids 4’ en Telecinco, en una edición que está resultando de lo más competida de los últimos años.

Después de dos semanas, el programa de hoy nos dejará ver a los cantantes que pasarán a la parte final del concurso, en una edición que se está presentando como muy igualada y sin un favorito destacado.

La semana pasada vimos como los coaches tuvieron verdaderos problemas para ir eligiendo a sus favoritos y que pasaran a formar parte de su equipo final en la última ronda de ‘La Voz Kids 4’.

Esta semana no será diferente, Antonio Orozco, Rosario y Melendi, acompañados por sus asesores, Pablo López, Rosana y Vanesa Martín, tendrán que tomar decisiones difíciles para elegir a sus favoritos.

Música y entretenimiento a partes iguales

El talent de Telecinco, ‘La Voz Kids 4’ esta consiguiendo reunir a un buen número de espectadores cada semana y todo gracias al excelente nivel que los concursantes de esta edición están mostrando.

Además la fórmula de música más entretenimiento le esta funcionando muy bien al programa de la cadena.

Los coaches no sólo se limitan a dar veredictos de los concursantes, sino que también forman parte del show de ‘La Voz Kids 4’.

Si la semana pasada veíamos como Pablo López improvisaba al piano una actuación, esta semana veremos, por ejemplo, a Vanesa Martín, asesora de Melendi, tomar las riendas durante una actuación de su equipo y dar ella el veredicto.

Algo que no será nada fácil para ella, e incluso admitirá que le temblarán las piernas a la hora de elegir. “Me he puesto muy nerviosa, jamás pensaría que me pondría así”.

Los coaches vivirán a flor de piel las batallas de hoy

Igualmente veremos a todos los coaches visiblemente emocionados, ante las últimas batallas de los chicos.

Como decimos no todo es música, pero la música marca el programa ‘La Voz Kids 4’ de principio a fin.

Hoy con las últimas batallas, hay especial interés en ver a algunos participantes que destacaron en la audiciones a ciegas.

Es el caso de Iván, primo de David Barrull, que esta noche junto a Rocío y José Manuel, tocarán la fibra de los espectadores y coaches, al interpretar el tema “Para que tú no llores”.

Otro trio que va a emocionar a los coaches esta noche será el formado por, entre otros, Laura, la niña invidente que deslumbro a todos en su paso por las audiciones.

Interpretará, junto a dos compañeros, el “Burbujas de amor” de Juan Luís Guerra, y veremos a un Melendi emocionado ante tan poderosa actuación.

Esta noche a partir de las 22:00 horas sabremos quienes son los elegidos para la parte final de ‘La Voz Kids 4’.